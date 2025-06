Ederson Juve l’Atalanta spara altissimo! Ecco la prima richiesta della Dea per la cessione del centrocampista brasiliano Cifre e dettagli

L'attenzione del calciomercato si concentra su Ederson, il centrocampista brasiliano che l'Atalanta valuta almeno 60 milioni di euro. La Juventus, interessata e pronta a sferrare l’assalto, si trova di fronte a una richiesta faraonica. La trattativa si annuncia calda e ricca di dettagli, mentre i tifosi aspettano di scoprire se la Dea cederà alle sirene bianconere o tirerà dritto. Ma cosa riserverà il futuro di Ederson?

Ederson Juve, l'Atalanta spara altissimo! La richiesta della Dea per il brasiliano seguito anche dalla dirigenza bianconera. Cosa filtra. C'è anche Ederson in cima alla lista del calciomercato Juve. L'Atalanta, come al solito, non fa sconti: come rivelato dal QS, infatti, il club bergamasco valuta il suo cartellino non meno di 60 milioni di euro. Una cifra simile a quella sborsata un anno fa dalla Juve per Teun Koopmeiners. L' Atalanta non prenderà in considerazione offerte inferiori anche per Ederson.