Ederson Juve la dirigenza bianconera lo ha messo nel mirino | il brasiliano è uno dei tre grandi profili voluti per rinforzare la nevralgia!

L'interesse della Juventus per Ederson, il talento brasiliano, sta infiammando il mercato. La dirigenza bianconera ha messo nel mirino questo 23enne come uno dei tre profili chiave per rinforzare il centrocampo, un tassello fondamentale per la nuova stagione. L'anticipazione di Sky Sport apre scenari entusiasmanti e fa sognare i tifosi. Chi saranno gli altri due nomi? La risposta si svelerà presto, ma l’attesa cresce.

Ederson Juventus, il giornalista lo ha rivelato: «È uno dei tre nomi nel mirino per il centrocampo». L'annuncio che infiamma il mercato. L'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, in un collegamento per Sky Sport, ha fornito importanti aggiornamenti in relazione al mercato Juve. Il giornalista ha sottolineato come ci saranno grandi manovre per il centrocampo. Sono tre i nomi vagliati dai bianconeri. Uno tra questi corrisponde al profilo di Ederson, su cui ci sono anche l'Inter e l'Al Hilal. EDERSON JUVE – «Non abbiamo parlato delle idee a centrocampo che può avere la Juventus: anche qui figurano nomi molto importanti.

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

# Nasce la Juve di Tudor: Yildiz rinnova, nuovi contatti per Osimhen, torna la pista Ederson Da traghettatore ad allenatore del nuovo corso, dal Mondiale per club al mercato: il progetto bianconero va avanti * **FILIPPO CORNACCHIA ** * **GAZZETTA.IT ** La Vai su Facebook

