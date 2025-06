Ed Sheeran fa impazzire Roma con un duetto a sorpresa con Ultimo cantando in italiano Piccola stella E prima c' era stato quello con Alfa

primi istanti il cuore dei fan italiani, regalando un momento magico e autentico. Con un duetto inaspettato con Ultimo, interpretando "Piccola Stella" in italiano, Ed Sheeran ha trasformato il concerto in un’esperienza indimenticabile, firmando così un legame speciale con la capitale. Questi attimi resteranno per sempre impressi nella memoria di chi ha avuto la fortuna di viverli, dimostrando ancora una volta che la musica unisce oltre ogni confine.

È bastato un post Instagram di Ed Sheeran per far rimpiangere tutti quelli che non erano al concerto di Roma della popstar inglese. Un video di pochi secondi corredato da una dichiarazione d'intenti. E d'amore. Ed Sheeran ha portato nella Capitale l'unica data italiana del suo Mathematics European Tour 2025. Con una maglietta con la scritta "Rome" e un caloroso «Ciao Roma, come stai?» in italiano, l'artista britannico ha conquistato fin dai primi istanti i 79mila spettatori presenti. Ma il momento magico è arrivato a concerto quasi finito. Quando sul palco accanto alla star si è accomodato al pianoforte Ultimo.

