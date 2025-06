Eccolo! spettacolo con pupazzi da tavola per teatro sul tetto

Preparati a vivere un’esperienza magica e coinvolgente sulla terrazza panoramica! Sabato 21 giugno alle 19.00, chiudiamo in grande stile con “ECCOLO”, un incantevole spettacolo di pupazzi da tavolo firmato Madamù Teatro, pensato per i più piccoli e le loro famiglie. Un evento imperdibile che trasformerà il nostro tetto in un teatro all’aperto ricco di emozioni. Non mancare: l’avventura ti aspetta!

SABATO 21 GIUGNO alle ore 19.00 Per l'ultimo appuntamento di Teatro sul Tetto. Terza Edizione sul tetto sale Marianna Di Muro (Madamù Teatro) con ECCOLO spettacolo con pupazzi da tavolo uno spettacolo affascinate adatto a bambini dai 2 in su. INFO 3403495018 - 3406190019 MADIMU' TEATRO è. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Eccolo! spettacolo con pupazzi da tavola per teatro sul tetto

In questa notizia si parla di: teatro - spettacolo - tetto - eccolo

"Vuoti a rendere", spettacolo al Teatro Sant'Anna - "Vuoti a rendere" è uno spettacolo coinvolgente che andrà in scena al Teatro Sant'Anna sabato 17 maggio.

Ieri la Croce Rossa di Belluno ha avuto una grande opportunità: salire sul palco del Teatro Buzzati assieme allo staff del "Lo Spettacolo del Cuore" per mostrare al pubblico le manovre di primo soccorso in caso di arresto cardiaco. La prevenzione e le manovr Vai su Facebook

Eccolo! spettacolo con pupazzi da tavola per teatro sul tetto; Metastasio In compagnia. Ecco la nuova stagione da vivere nei teatri Tanti giovani sul palco; Metastasio In compagnia. Ecco la nuova stagione da vivere nei teatri Tanti giovani sul palco.

Crolla il tetto del teatro Oltre 80 feriti a Londra - Al momento del crollo di una parte del tetto e della balconata, nel teatro c'erano oltre 700 persone e subito dopo l'incidente ... Lo riporta ilgiornale.it

Il teatro sul tetto che scotta - Sei tappe, il teatro portato nelle case in diversi quartieri di Roma: Salario, Rebibbia, Tor Pignattara, Mandrione, Esquilino, Tiburtino. Riporta repubblica.it