Ecco quando suonerà la prima nuova campanella

E’ arrivato il momento di segnare in rosso sul calendario: la prima campanella suonerà presto! Per l’anno scolastico 2025/2026, il Calendario Scolastico Regionale della Lombardia conferma le date di inizio lezioni, con il 5 settembre per l’infanzia e il 12 settembre per tutte le altre scuole. Le singole istituzioni sono pronte a organizzarsi, mentre studenti e genitori preparano zaini e spirito di avventura.

È stato confermato anche per l'anno scolastico 20252026 il Calendario Scolastico Regionale permanente della Lombardia, approvato con la Delibera di Giunta n. 3318 del 18 aprile 2012. Le date fondamentali restano invariate, a partire dall'avvio delle lezioni: il 5 settembre 2025 per le scuole dell'infanzia e il 12 settembre per tutti gli altri ordini scolastici, inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le singole istituzioni scolastiche e formative potranno comunque anticipare l'apertura, come previsto dalla normativa. La chiusura dell'anno scolastico è fissata all'8 giugno 2026 per la scuola dell'obbligo e la formazione professionale, mentre le scuole dell'infanzia proseguiranno fino al 30 giugno.

