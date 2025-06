Ecco la nuova joint venture Leonardo-Baykar per la produzione di droni Tutti i dettagli

Ecco la nuova joint venture tra Leonardo e Baykar per la produzione di droni, un passo cruciale per rafforzare l’autonomia strategica dell’Italia e dell’Europa. In un momento in cui la domanda di veicoli a pilotaggio remoto cresce rapidamente, questa collaborazione rappresenta una svolta significativa nel settore della difesa e della sicurezza nazionale. Durante il recente evento, l’annuncio ha suscitato grande entusiasmo: un’alleanza che promette di rivoluzionare il futuro dei sistemi unmanned del nostro continente.

L’Europa e l’Italia hanno bisogno di una maggiore disponibilità di droni e veicoli a pilotaggio remoto. Questa urgenza non riguarda solamente l’industria ma soprattutto l’autonomia strategica e la sicurezza nazionale. In questo contesto, la joint venture nel settore unmanned tra Leonardo e Baykar potrà rispondere alle necessità strategiche e capacitive attraverso la neonata Lba Systems, con sede in Italia. Così, l’annuncio, arrivato durante il Salone internazionale di Parigi – Le Bourget, ma progettato almeno dalla firma del Memorandum d’intesa di Roma nel marzo scorso, punta a colmare una delle lacune più evidenti dell’industria europea della difesa: la debolezza nel campo dei droni, sia da ricognizione, che da combattimento. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco la nuova joint venture Leonardo-Baykar per la produzione di droni. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: joint - venture - leonardo - baykar

Ecco Nuclitalia, la joint venture Enel-Ansaldo-Leonardo per l’atomo - Nasce Nuclitalia, la joint venture tra Enel e Ansaldo Energia, segnando un’importante avanzata per l'energia nucleare nel nostro Paese.

Consolidamento del piano industriale per ampliare il business. Aerostrutture partita ancora aperta ma deve rimanere nel perimetro della One Company Nella giornata di ieri si è svolto l’Osservatorio Strategico del Gruppo Leonardo alla presenza dell’AD e dell Vai su Facebook

Leonardo e Baykar siglano la joint venture per lo sviluppo di tecnologie unmanned; Leonardo e Baykar: siglata la joint venture per lo sviluppo di tecnologie unmanned 16- 06 -2025; Leonardo, decolla la joint venture Lba Systems nei droni con Baykar. Ecco cosa farà e chi la guiderà.

Ecco la nuova joint venture Leonardo-Baykar per la produzione di droni. Tutti i dettagli - L’Europa e l’Italia hanno bisogno di una maggiore disponibilità di droni e veicoli a pilotaggio remoto. Da formiche.net

Leonardo e Baykar: nasce Lba Systems, nuova joint venture per droni da difesa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive