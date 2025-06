Ecco il nuovo pulmino per i fragili: da mercoledì, Monza si arricchisce di un fondamentale alleato per l’inclusione sociale. Consegnato presso Villa Casati, questo veicolo attrezzato rappresenta un passo avanti verso l’autonomia e il benessere delle persone diversamente abili dei Centri diurni comunali. Con la collaborazione di Pmg Italia, il mezzo, un Peugeot Boxer capace di garantire sicurezza e comfort, aprirà nuove opportunità di mobilità e integrazione.

Da mercoledì, Monza ha un nuovo alleato per l’inclusione sociale. È stato consegnato il nuovo veicolo attrezzato destinato al trasporto di persone diversamente abili che frequentano i Centri diurni comunali di via Silva e via Gallarana. La cerimonia si è tenuta a Villa Casati, nuova sede dei servizi sociali, nell’ambito del progetto di Mobilità garantita promosso dal Comune in collaborazione con Pmg Italia. Il mezzo, un Peugeot Boxer capace di accogliere otto passeggeri e tre carrozzine, sostituirà il precedente veicolo utilizzato per lo stesso servizio. Sarà guidato da educatori o volontari, con l’obiettivo di garantire spostamenti sicuri e accessibili all’interno e fuori dal territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it