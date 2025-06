Ecco 11 eventi imperdibili nei quartieri di Milano | performance e arte urbana con la Triennale on Tour

Se sei appassionato di arte, performance e cultura urbana, non puoi perderti gli eventi imperdibili di Milano che animano i suoi quartieri più vivaci. La Triennale on Tour porta tra Barona e Moneta il meglio dell’arte contemporanea, coinvolgendo la comunità con laboratori, concerti e spettacoli. Dal 17 al 22 giugno 2025, vivi un’esperienza unica tra musei, street art e incontri che celebrano l’uguaglianza e l’innovazione. Pronto a scoprire il lato più autentico di Milano?

Milano – Triennale on Tour fa tappa tra Barona e Moneta con la quarta tappa della sua tournée urbana, portando nei quartieri il cuore tematico della 24ª Esposizione Internazionale “Inequalities”. Dal 17 al 22 giugno 2025, laboratori, concerti, performance e incontri si snodano tra il Villaggio Barona, nel Municipio 6, il quartiere Moneta, nel Municipio 9, e il Palazzo dell’Arte, sede storica della Triennale ( qui il programma ). A bordo di un mezzo mobile allestito dallo Studio Orizzontale, il progetto attraversa Milano per coinvolgere pubblici diversi e far dialogare arte, territorio e pensiero critico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it