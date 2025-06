E se fosse Salvini a non volere il terzo mandato per i governatori?

E se Salvini fosse il vero motore dietro la controversa questione del terzo mandato per i governatori? Un tema delicato, spesso evitato per non alimentare divisioni nel cuore della Lega. Tuttavia, durante il consiglio federale di giugno, emergono tensioni nascoste tra Salvini e i governatori, svelando un possibile intreccio di strategie e ambizioni future. Cosa si nasconde dietro queste schermaglie di potere? È il momento di scoprirlo.

Nessuno lo dice perché guai a parlare di partito diviso o malumori in casa Lega. Tutti evitano di parlarne perché il tema riguarda il futuro del Carroccio. Ma, durante il consiglio federale di mercoledì 11 giugno, ci sono stati momenti di tensione tra Matteo Salvini e i governatori leghisti. Non si può parlare di lite vera e propria perché non è il mood del federale, che nella Lega si riunisce in genere per validare le decisioni del segretario. Ma come altro si può definire una riunione in cui i governatori intervengono in coro per chiedere una presa di posizione formale del capo del partito sul terzo mandato e lui si tira indietro?

