E’ morta la neonata precipitata a Messina con la madre

Una tragedia sfiora il cuore di Messina: una neonata e la madre perdono la vita in un drammatico incidente. La depressione postpartum, spesso sottovalutata, emerge come elemento cruciale in questa triste vicenda, richiamando l'attenzione su un problema di salute mentale troppo spesso ignorato. È fondamentale affrontare con sensibilità e consapevolezza queste sfide invisibili per prevenire future tragedie.

Neonata morta in culla, il nonno materno: "Non chiamarono il 118 forse per paura" - Il tragico caso della neonata Aurora, morta nella sua culla il 2 settembre 2023, solleva interrogativi inquietanti sulla tempestività dei soccorsi.

