È il giorno della Luminara Il meteo e le ordinanze Tutte le informazioni utili

Il giorno della luminara a Pisa si avvicina, con 100mila lumini pronti a creare uno spettacolo indimenticabile. Mentre gli ultimi ritocchi sono in corso, è fondamentale conoscere le ordinanze che garantiscono sicurezza e ordine: divieti e regole da rispettare per vivere questa emozionante tradizione nel rispetto di tutti. Ma quali sono le previsioni meteo e le raccomandazioni ufficiali per godersi al meglio questo evento? Scopriamolo insieme.

di Carlo Venturini È il giorno della Luminara, sono in corso gli ultimissimi ritocchi. 100mila i lumini che illumineranno Pisa. Ma che giorno sarà? Prima di tutto è bene ricordare le ordinanze: dalle 16 di oggi fino alle 5 del 17 e dalle 16 alle 24 di domani vietata: la vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro o di alluminio; la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga all'interno dei pubblici esercizi o nelle aree di pertinenza di questi; la detenzione di bevande in contenitori di vetro o di alluminio nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico; la detenzione o l'uso di materiali esplodenti, l'utilizzo di fuochi artificiali, razzi, petardi, botti ecc.

