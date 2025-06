È Francis Kaufmann il vero nome di Rexal Ford La scoperta dell’Fbi | cosa si sa dell’americano accusato dell’omicidio di Villa Pamphili

Il caso di Villa Pamphili continua a destare scalpore, svelando un intricato intreccio di bugie e segreti. Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, emerge come protagonista di una vicenda avvolta nel mistero: accusato di un omicidio efferato e di aver falsificato la propria identitĂ per ottenere un passaporto americano. Un puzzle che tiene col fiato sospeso, lasciando aperte molte domande su veritĂ e inganni. Il mistero di Villa Pamphili sembra destinato a durare ancora a lungo.

Si chiama Francis Kaufmann, e non Rexal Ford, l’uomo accusato di aver ucciso la figlia di pochi mesi e di averne nascosto il cadavere a Villa Pamphili, a pochi metri da quello della madre. Secondo un approfondimento della Fbi, l’uomo avrebbe fornito un nome falso ottenendo così regolarmente il passaporto americano. L’identitĂ misteriosa della donna e l’inganno del nome falso. Non sembrano aver fine i risvolti del mistero di Villa Pamphili, che la procura di Roma continua a ritenere un duplice omicidio. Secondo le ultime informazioni raccolte, la donna – ancora non identificata e trovata morta poco meno che 30enne per cause ancora da accertare – si sarebbe infatti presentata come «Stella Ford» durante un controllo lo scorso 20 maggio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: francis - kaufmann - nome - rexal

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la nuova identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj; L'uomo arrestato in Grecia per Villa Pamphili si chiama Francis Kaufmann: Rexal Ford era un nome falso; Francis Kaufmann: ecco il vero nome di Rexal Ford, l’americano accusato per Villa Pamphili.

Francis Kaufmann e non Rexal Ford: ecco il vero nome dell’uomo accusato dell’omicidio a Villa Pamphili - Francis Kaufmann: è il vero nome dell'uomo arrestato in Grecia in relazione ai due cadaveri, di una donna e di sua figlia di pochi mesi, trovati il 7 ... Riporta fanpage.it

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - L'uomo, che possiede un passaporto regolarmente registrato con il nome Ford, si ... Si legge su msn.com