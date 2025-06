Dzeko torna in Serie A | intesa di massima con la Fiorentina | CMIT

Edin Dzeko torna a calcare i campi della Serie A, dopo due anni al Fenerbahçe, con un’operazione che promette scintille. La Fiorentina ha infatti raggiunto un’intesa di massima con il centravanti bosniaco, pronta a rinforzare l’attacco viola e regalare emozioni ai tifosi. Trentanove anni, ma ancora tanta voglia di dimostrare il suo valore: l’avventura toscana si fa sempre più interessante. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Il bosniaco riapproda nel massimo campionato italiano dopo due anni al Fenerbahce Edin Dzeko torna in Serie A. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Fiorentina ha raggiunto un’intesa di massima col centravanti bosniaco sulla base di un contratto annuale (ingaggio di circa 1,5 milioni) con opzione per un’altra stagione. Dzeko torna in Serie A: intesa di massima con la Fiorentina (AnsaFoto) – Calciomercato.it Trentanove anni compiuto lo scorso marzo, Dzeko lascerà la Turchia e il Fenerbahce dopo due stagioni importanti in cui ha totalizzato 46 gol e 18 assist in 99 partite. #Dzeko – #Fiorentina, contratto di un anno più uno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dzeko torna in Serie A: intesa di massima con la Fiorentina | CM.IT

