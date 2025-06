Dzeko torna in Serie A | com'è andata la sua esperienza con il Fenerbahce

Il ritorno di Edin Dzeko in Serie A sembra sempre più vicino, con la Fiorentina che accelera sul suo trasferimento. Dopo un’esperienza intensa con il Fenerbahçe, l’attaccante bosniaco potrebbe riabbracciare il calcio italiano, portando talento e leadership alla squadra viola. L’attesa cresce: sarà questa la volta buona per vedere nuovamente Dzeko in azione nel nostro campionato? Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

Sembra sempre più vicino il ritorno di Edin Dzeko in Serie A: nel pomeriggio di lunedì 16 giugno infatti c`è stata l`accelerazione della Fiorentina.

Edin Dzeko, dopo la sua esperienza in Turchia con il Fenerbahçe, potrebbe tornare in Serie A. La Fiorentina sta prendendo in considerazione il suo profilo, vista la scadenza del contratto al termine della stagione.

Edin Dzeko è pronto a tornare in Serie A Il 'Cigno di Sarajevo' ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina: accordo annuale con opzione per un altro anno Il bosniaco lascia il Fenerbahce dopo 2 stagioni e 46 goal In Serie A ha realizzato in carriera 107 reti

