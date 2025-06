Dzeko torna in Serie A | accordo raggiunto! I dettagli dell’affare

Dzeko è pronto a riabbracciare la Serie A, dopo due stagioni di successi in Turchia con il Fenerbahçe. L’attaccante bosniaco si avvicina ufficialmente a vestire la maglia della Fiorentina, grazie a un accordo raggiunto nelle ultime ore. Con un contratto annuale e un’opzione per una seconda stagione, il suo ritorno promette emozioni e goal, arricchendo ulteriormente il campionato italiano. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, e i tifosi non vedono l’ora di accogliere il loro nuovo grande acquisto.

Dzeko è pronto a tornare in Serie A. Dopo due stagioni vissute da protagonista al Fenerbahce, l’attaccante bosniaco è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Di seguito la notizia riportata da Fabrizio Romano. I DETTAGLI – L’accordo tra le parti è stato raggiunto nelle ultime ore: contratto annuale con opzione per una seconda stagione, per un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro, che può salire fino a 1,8 milioni netti con bonus. Un ritorno in Italia che segna un nuovo capitolo per Edin Dzeko, oggi 38enne, che aveva lasciato il nostro campionato nel 2023 dopo aver trascinato l’Inter a una finale di Champions League e a due Coppe Italia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dzeko torna in Serie A: accordo raggiunto! I dettagli dell’affare

Dzeko, finita l'avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l'ex attaccante dell'Inter - Edin Dzeko, dopo la sua esperienza in Turchia con il Fenerbahçe, potrebbe tornare in Serie A. La Fiorentina sta prendendo in considerazione il suo profilo, vista la scadenza del contratto al termine della stagione.

Edin Džeko potrebbe tornare in Serie A: il Bologna sogna il colpo d'esperienza per l'attacco. Trattativa in fase calda: accordo vicino, ma manca ancora la piena fiducia interna.

Il parere mai banale di Silvio Baldini, tecnico del Pescara che è tornato recentemente in Serie B. Argomento? Edin Dzeko, possibile pista di mercato per la Fiorentina

