Dzeko ritorna in Italia

Dzeko ritorna in Italia, segnando un nuovo capitolo della sua brillante carriera. Dopo le esperienze con Roma e Inter, il bosniaco classe '86 potrebbe approdare alla Fiorentina, portando esperienza e qualità al centro dell’attacco viola. Reduce da due stagioni positive al Fenerbahçe, l’attaccante si prepara a sbarcare a Firenze, dove il mercato si muove in silenzio ma con grandi ambizioni. Tra pochi giorni, tutto potrebbe cambiare per i tifosi toscani...

È fatta per il ritorno di Edin Dzeko in Serie A: ecco la sua terza squadra italiana Dzeko possibile alla Fiorentina e sarebbe il terzo ritorno in Italia dopo le esperienze con Roma ed Inter. Il bosniaco classe 86 è reduce da due stagioni positive con la squadra tuca del Fenerbache. A Firenze il mercato si muove in silenzio, ma senza perdere di vista i suoi obiettivi più ambiziosi. Il club viola, che tra pochi giorni accoglierà ufficialmente Stefano Pioli in panchina, si prepara a rinforzare un reparto offensivo che nella prossima stagione dovrà reggere il peso di tre competizioni.

Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter - Edin Dzeko, dopo la sua esperienza in Turchia con il Fenerbahçe, potrebbe tornare in Serie A. La Fiorentina sta prendendo in considerazione il suo profilo, vista la scadenza del contratto al termine della stagione.

Mancini chiama la Nazionale Le parole dell'ex commissario tecnico - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/italia-mancini-chiama-tornerei-ct-credo-al-mondiale-gravina-gia-chiariti-2113179 Vai su Facebook

Dzeko, ritorno in Italia? Il Bologna prova il colpo in attacco; Danilo fa marcia indietro: dopo la Juve niente Napoli ma ritorna in Brasile; Calciomercato Roma: si valuta un clamoroso ritorno.

Inter, Dzeko pronto al ritorno in Serie A: due club sulle sue tracce - Edin Dzeko è pronto a calcare nuovamente i manti erbosi della Serie A, non ha voglia di smettere e almeno un altro anno nel campionato italiano deve farlo. Scrive spaziointer.it