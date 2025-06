Dzeko-Fiorentina accordo su tutto | i dettagli sul contratto e sull’opzione di rinnovo | CMIT

Edin Dzeko torna a calcare i campi della Serie A, firmando con la Fiorentina e riaccendendo le speranze dei tifosi viola. Dopo due anni al Fenerbahçe, il centravanti bosniaco ha trovato l’accordo sulla base di un contratto annuale con opzione di rinnovo, legata a obiettivi personali. Un colpo di grande esperienza che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato: scopriamo tutti i dettagli di questa importante operazione di mercato.

Il bosniaco riapproda nel massimo campionato italiano dopo due anni al Fenerbahce Edin Dzeko torna in Serie A. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Fiorentina ha raggiunto un’intesa di massima col centravanti bosniaco sulla base di un contratto annuale (ingaggio di circa 1,5 milioni) con opzione per un’altra stagione legata al raggiungimenti di obiettivi personali come gol e assist. Dzeko torna in Serie A: intesa di massima con la Fiorentina (AnsaFoto) – Calciomercato.it Trentanove anni compiuto lo scorso marzo, Dzeko lascerĂ la Turchia e il Fenerbahce dopo due stagioni importanti in cui ha totalizzato 46 gol e 18 assist in 99 partite. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dzeko-Fiorentina, accordo su tutto: i dettagli sul contratto e sull’opzione di rinnovo | CM.IT

