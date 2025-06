Dzeko è della Fiorentina i dettagli dell' accordo E Pioli studia la coppia con Kean

Dzeko torna in viola con un accordo su misura: un anno di contratto, con bonus legati alle presenze. La Fiorentina punta sulla sua esperienza, mentre Pioli analizza attentamente la coppia con Kean per rafforzare l’attacco. Un trasferimento che promette scintille: ecco tutti i dettagli di questa nuova avventura e le strategie del tecnico per la prossima stagione.

Per l'attaccante bosniaco un anno di contratto, con il secondo che scatta in base alle presenze. Il tecnico in arrivo studia tutte le opzioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dzeko è della Fiorentina, i dettagli dell'accordo. E Pioli studia la coppia con Kean

