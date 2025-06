Dzeko dice sì alla Fiorentina | torna in Serie A e rilancia l’attacco viola

Edin Dzeko è pronto a riscrivere l’ultimo capitolo della sua carriera proprio dove aveva lasciato un segno indelebile: in Serie A. Dopo due stagioni al Fenerbahçe, il centravanti bosniaco si appresta a vestire la maglia viola, rilanciando l’attacco della Fiorentina e portando esperienza e leadership in campo. Con un contratto annuale più opzione, Dzeko si prepara a scrivere nuove pagine di successo nel calcio italiano, rafforzando le ambizioni della squadra toscana e facendo sognare i tifosi viola.

Edin Dzeko è pronto a riscrivere l'ultimo capitolo della sua carriera proprio dove aveva lasciato un segno profondo: in Serie A. Dopo due stagioni vissute da protagonista in Turchia con la maglia del Fenerbahce, l'ex bomber di Roma e Inter è a un passo dalla Fiorentina, che ha superato la concorrenza del Bologna nelle ultime ore. Contratto annuale con opzione: la formula dell'accordo. Il centravanti bosniaco ha detto sì alla proposta viola, convinto da un progetto che punta a rilanciarsi dopo una stagione di transizione. Il contratto prevede un anno di base più opzione per il secondo, legata al numero di presenze che Dzeko totalizzerà nel 202526.

