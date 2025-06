Dzeko alla Fiorentina cosa cambia per Kean? Il mercato la clausola e la strategia per convincerlo

L’arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina segna una svolta importante nel mercato e potrebbe rivoluzionare anche il futuro di Kean. La clausola strategica e l’accordo recentemente raggiunto aprono nuovi scenari, mentre la società lavora per convincere il giovane talento a restare. Ma cosa comporta tutto ciò per il calciatore? Scopriamo insieme come questa mossa può influenzare il suo cammino e le prossime mosse dei viola.

L`accordo trovato dalla Fiorentina per il tesseramento di Edin Dzeko per la prossima stagione ha immediatamente riportato a galla fra i tifosi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Dzeko Fiorentina, pressing totale da parte della squadra viola. Arriva anche la prima offerta ufficiale - Il calciomercato della Fiorentina è in fermento, con il club viola che punta a rinforzare il proprio attacco.

Edin Dzeko torna in Serie A, trovato l’accordo con la Fiorentina. Quanto sarà difficile vederlo con un’altra maglia (sì lo sappiamo, vi abbiamo fatto prendere un colpo) #ASRoma #ForzaRoma #Dzeko Vai su Facebook

TREVISANI ESALTA DZEKO ?“Sono sempre per i giovani, ma quando li vedo in queste condizioni, come #DeGea, la situazione cambia. Arriva a #Firenze uno dei migliori attaccanti degli ultimi 15 anni. #Pioli ha vinto uno scudetto con Giroud e Ibrahimovic Vai su X

Fiorentina, ecco Edin Dzeko. I gol e la beneficenza, tutto sul Cigno di Sarajevo - Reduce dall'esperienza biennale al Fenerbahce, arriva da svincolato e guadagnerà circa 2 milioni a stagione. Da msn.com