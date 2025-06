Dybala e lo scontro con Guendouzi | Quel francese ha la lingua lunga

Il derby tra Roma e Lazio è sempre più di una semplice partita: è uno scontro di passione, rivalità e momenti indimenticabili. Tra le tante sfide che hanno segnato la storia di questa rivalità, spicca il confronto tra Dybala e Guendouzi, due protagonisti pronti a dar vita a un duello epico sul campo. Quel giorno, il calcio ha scritto un nuovo capitolo, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa è successo realmente? Scopriamolo insieme.

Roma, 16 giugno 2025 – Il derby tra Roma e Lazio non può essere una partita come le altre: quando le due squadre si affrontano la Città Eterna si ferma e lascia parlare il campo, con giallorossi e biancocelesti che si contendono il trono della Capitale. Nel corso degli anni ci sono stati tantissimi episodi che hanno animato questa sfida, che è un cult del calcio italiano. Un fatto singolare è andato in scena il 6 aprile del 2024, nel derby terminato 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Mancini. In quella gara, infatti, c'è stato uno scontro decisamente acceso tra Paulo Dybala e Matteo Guendouzi, con l'arbitro e alcuni compagni di squadra sia dell'argentino che del francese che sono dovuti intervenire per allontanare i due giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net