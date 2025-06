Duran Duran al Circo Massimo di Roma condannati a restare così per l’eternità | invecchiare meno possibile per convincere che siamo rimasti negli Anni 80

Immaginate di essere immersi in un’epoca d’oro, dove i Duran Duran dominano le radio e l’energia degli anni ’80 si respira nell’aria. Come protagonista di quel momento, ricordo il caos di Sanremo ’85, con le fan impazzite e la tensione palpabile davanti all’Hotel Royal. Ora, tornati all’atmosfera magica del Circo Massimo, noi restiamo eterni nel nostro desiderio di rivivere quegli anni indimenticabili. La musica vive ancora, e la storia continua...

Antefatto #1 (in soggettiva) Sanremo, 8 febbraio 1985. Le Duranettes stringono d'assedio l'Hotel Royal. Qualche scalmanata minaccia di buttarsi davanti alla limo con i vetri oscurati che si suppone trasporti la band, pur di fermarla. Queste ragazzine vorrebbero DAVVERO sposare Simon Le Bon e sono disposte a rischiare la vita pur di riuscirci. La situazione diventa incontrollabile. Ho in agenda un'intervista esclusiva con il frontman: il discografico mi fa capire che è meglio spostarsi altrove. Mi MORMORA a un volume inaudibile il locale dell'incontro. Non sia mai che qualcuna delle invasate sappia decifrare il labiale.