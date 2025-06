Duran al Napoli | c’è l’offerta ufficiale

Il mercato si infiamma con la possibilità di vedere Jhon Duran vestire la maglia del Napoli. Dopo soli sei mesi in Arabia Saudita, il giovane attaccante colombiano potrebbe cambiare aria grazie all’interesse di Antonio Conte. L’offerta ufficiale, che supera i 70 milioni di euro, rappresenta una sfida importante per i partenopei. Riusciranno gli azzurri a convincere l’Al Nassr e a portare a termine questa operazione strategica?

