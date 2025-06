Duomo la scelta del ticket divide | Meglio lasciare un’offerta libera

A partire da domani, l’ingresso al presbiterio alto del Duomo di Modena sarà possibile con un ticket simbolico di due euro, suscitando dibattiti tra modenesi e turisti. Questa novità, adottata in molte chiese italiane, mira a sostenere i costi di conservazione e valorizzazione delle opere d’arte. Ma è davvero la soluzione migliore? La risposta dipende dal punto di vista di chi desidera ammirare questo splendido patrimonio culturale...

A partire da domani, il presbiterio alto del Duomo di Modena, che ospita anche la reliquia del ’braccio’ di San Geminiano e varie opere tra cui una statua di Agostino Di Duccio, sarà visitabile ma pagando un ticket. Una scelta inedita che, seppur preveda un prezzo simbolico di due euro, divide e fa discutere i modenesi e i turisti. "Credo sia giusto introdurre un biglietto – commenta Francesco Vignocchi – in quasi tutte le chiese d’Italia, se non del mondo, l’ingresso è già a pagamento. Non si tratta di una cifra esosa e penso possa servire per il mantenimento della struttura". Se da una parte, infatti, c’è chi difende la decisione sottolineandone la sostenibilità, dall’altra non mancano voci critiche, anche da parte dei visitatori stranieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it