Dune Awakening | Come spostarsi velocemente

Non basta aprire la mappa e cliccare sul punto desiderato: in Dune: Awakening, sbloccare il sistema di viaggio rapido richiede abilità, pianificazione e un po’ di avventura. Questo meccanismo innovativo non solo accelera gli spostamenti, ma invita i giocatori a esplorare in modo strategico il vasto deserto di Arrakis, trasformando ogni viaggio in un’esperienza di scoperta e sopravvivenza. Preparatevi a conquistare il deserto come veri Fremen!

Muoversi nel deserto sconfinato di Arrakis non è solo una questione di tempo, ma di sopravvivenza. Tra tempeste di sabbia, territori ostili e l'incombente minaccia dei vermi delle sabbie, ogni passo va pianificato. Per fortuna, Dune: Awakening mette a disposizione un sistema di viaggio rapido unico nel suo genere, che premia l'esplorazione e la strategia. Sbloccare il viaggio rapido: un'opportunità da guadagnarsi. Non basta aprire la mappa e cliccare: in Dune: Awakening, il fast travel si conquista sul campo. Dopo le prime missioni introduttive, raggiungerai Griffin's Reach, il primo grande avamposto commerciale nel Hagga Basin South.

Classi in dune: awakening e le loro funzionalità - nel consentendo ai giocatori di adattare e perfezionare le proprie strategie man mano che esplorano il mondo di Dune: Awakening.

