Dune 3 un report rivela dei protagonisti diversi per il film al posto di Timothée Chalamet e Zendaya?

Il mondo di Dune si prepara a emozionare nuovamente gli spettatori: con le riprese del terzo capitolo di Denis Villeneuve alle porte, un nuovo report svela protagonisti sorprendenti che potrebbero prendere il posto di Timothée Chalamet e Zendaya. Hollywood è in fermento, e i fan si chiedono quale direzione prenderà questa epica saga. Ma cosa ci riserva davvero il futuro di questa avventura fantascientifica? Scopriamolo insieme.

Le riprese del terzo adattamento cinematografico di Dune di Denis Villeneuve inizieranno presto e Hollywood è in fermento su come trasformerà questa storia in un blockbuster. La scorsa settimana, Jeff Sneider di The InSneider ha rivelato le ultime indiscrezioni sul cast e sui personaggi del prossimo film. Ha sentito da fonti anonime che Zendaya ha un piccolo ruolo in questo sequel e che persino Timothée Chalamet non è necessariamente il “ protagonista “. Invece, ha affermato che la storia è incentrata sui personaggi interpretati da Anya Taylor-Joy, Florence Pugh e Jason Momoa. Questo non è troppo scioccante per coloro che hanno letto il romanzo Dune Messiah, ma solleva alcuni interrogativi su come questa trilogia si concluderà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it