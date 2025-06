Dumfries salta Monterrey-Inter | il motivo! Tre per sostituirlo

Denzel Dumfries salta la sfida Monterrey-Inter a causa di un affaticamento muscolare, segnando la prima battuta d’arresto per Cristian Chivu nel suo debutto in nerazzurro e al Mondiale per Club. L’assenza dell’olandese, pur essendo temporanea, impone al tecnico rumeno di rivedere i piani e trovare una valida alternativa sulla corsia. La partita si presenta complessa, ma l’Inter è pronta a dimostrare il proprio valore nonostante questa mini tegola.

Denzel Dumfries salta Monterrey-Inter e arriva la prima mini tegola per Cristian Chivu in questa sua avventura in nerazzurro e al Mondiale per Club. Ecco di cosa si tratta. OUT – Dumfries non ci sarà in Monterrey-Inter. L’olandese infatti ha saltato l’ultimo allenamento della vigilia dal campus di UCLA per affaticamento muscolare. Ecco che contro i messicani, Cristian Chivu non lo potrà utilizzare. Primi mini tegola per l’allenatore rumeno, che perde uno degli uomini più in forma della stagione di campionato e Champions League finita nemmeno un mese fa. Probabilmente, i 180 minuti in Nazionale, hanno fatto male al giocatore esterno di fascia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dumfries salta Monterrey-Inter: il motivo! Tre per sostituirlo

Inter, infortunio per Dumfries: salta il Monterrey, ecco chi gioca - Una tegola in casa Inter: Dumfries si infortuna e salta l'atteso debutto nella Coppa del Mondo per club contro il Monterrey.

Monterrey-Inter: probabili formazioni, data, orario, statistiche e dove vederla in tv e live streaming. Nerazzurri all'esordio al Mondiale - I nerazzurri di Cristian Chivu debuttano nel torneo affrontando i messicani del Monterrey Rose Bowl Stadium di Pasadena. Secondo eurosport.it