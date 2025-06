Duello all’ultimo razzo tra Israele e Iran Pasdaran decapitati

In un crescendo di tensione e azioni militari, il duello all’ultimo razzo tra Israele e Iran si infiamma, segnando un nuovo capitolo di conflitto nel Medio Oriente. Gerusalemme conferma l’eliminazione dei leader dei servizi nemici, mentre Teheran risponde con una pioggia di missili che colpisce Tel Aviv e Haifa. Un escalation che mette a dura prova la stabilità regionale e apre scenari ancora più inquietanti. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa crisi in continua evoluzione.

Gerusalemme conferma l’uccisione dei capi dei servizi nemici. Teheran scatena una pioggia di missili: colpite Tel Aviv e Haifa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Duello all’ultimo razzo tra Israele e Iran. Pasdaran decapitati

In questa notizia si parla di: duello - razzo - israele - iran

Israele - Hamas, le notizie di domenica 6 ottobre; L'Iran attacca Israele, Gantz: Teheran pagherà un prezzo nei modi e nei tempi opportuni - Iran all'Onu: Non vogliamo la guerra con gli Stati Uniti; Razzi e politica nella guerra di Gaza tra Hamas e Israele.

Israele e l’Iran. Il duello Vance-Walz. Campo largo addio - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Riporta corriere.it