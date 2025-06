Due tragedie in una domenica d’estate Morti ragazzo di 10 anni e bimbo di 6

Due tragedie hanno scosso una calda domenica d’estate, lasciando sgomento e dolore nelle comunità coinvolte. Un ragazzino di soli dieci anni ha perso la vita nel lago di Bilancino in Toscana, mentre un altro bambino di appena sei anni è morto dopo un tuffo in piscina nel ferrarese. Due vite spezzate troppo presto, testimoni di quanto il destino possa essere crudele anche nelle giornate più serene.

Due tragedie hanno segnato la calda domenica di ieri. Un ragazzino di dieci anni è morto nel lago di Bilancino in Toscana. Aveva sei anni invece il bimbo morto dopo un tuffo in piscina nel ferrarese. Servizio di Elena Seno TG2000.

Una domenica di divertimento si è trasformata in una tragedia al lago, quando due bambini di 10 e 6 anni hanno perso la vita in un tragico incidente.

