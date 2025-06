Due nuovi purificato dell’aria per il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera di Terni

Un importante passo avanti per la salute e il benessere dei pazienti e del personale dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Questa mattina, sono stati donati due purificatori d’aria di ultima generazione, destinati alla Tac del pronto soccorso, per garantire ambienti più sicuri e sani. Un gesto di solidarietà che dimostra come l’impegno comunitario possa fare la differenza. La tutela della salute inizia con piccoli, ma significativi, gesti quotidiani.

Nuova donazione in favore dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Nella mattina mattinata di oggi, giugno, sono stati consegnati due purificatori dell’aria alla Tac del pronto soccorso. Si tratta di modelli di ultima generazione che verranno utilizzati per rendere più fruibile e sano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Due nuovi purificato dell’aria per il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera di Terni

In questa notizia si parla di: aria - pronto - soccorso - azienda

