Due nuovi appuntamenti con la rassegna Burattini alla riscossa

Preparati a vivere due stagioni di magia e meraviglia con Burattini alla Riscossa 2025! Venerdì 20 giugno, non perdere i due appuntamenti imperdibili: a Santo Stefano con Massimiliano Venturie e al Coja Blue di Casalborsetti con il Teatro Lunatico e il suo spettacolo "Invisible Emotion". Due occasioni uniche per immergersi in un mondo di fantasia e emozioni, entrambe alle 21 con ingresso libero. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire!

L'estate con R sta per cominciare Dal 12 giugno al prossimo autunno tantissimi gli appuntamenti con i nostri burattini e gli artisti di strada che tra risate, giocoleria, acrobatica e magia regaleranno momenti indimentic Vai su Facebook

"Burattini alla Riscossa". XIX edizione. Direttore artistico della rassegna, Massimiliano Venturi - Il festival diffuso tra il Ravennate, i Lidi di Comacchio, la zona del Copparese e altri luoghi della provincia ferrarese si apre Giovedì 12 giugno 2025 – ore 21. Scrive informazione.it

