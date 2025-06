Due nuove tracce per Renato Zero tributo alla grande musica internazionale

Renato Zero si immerge ancora una volta nell’universo della musica internazionale, regalando ai suoi fan due nuove tracce che celebrano i grandi miti planetari. Con la sua capacità unica di reinventare e reinterpretare, Zero ci guida in un viaggio emozionante tra le sonorità più iconiche, rafforzando il suo ruolo di artista libero e visionario. A partire da venerdì 20 giugno, lasciati conquistare da questa affascinante collaborazione, che promette di accendere ancora di più la passione per la musica.

Milano, 16 giu. (askanews) – C’è una linea invisibile che unisce le grandi anime della musica. Renato Zero, da sempre interprete libero e visionario, la segue ancora una volta nel suo viaggio attraverso i brani dei suoi grandi miti planetari. A partire da venerdì 20 giugno, saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali, per Tattica, due nuove tracce che arricchiscono questo ambizioso progetto: “Un’avvincente scommessa”, interpretazione inedita di Eloise, il brano scritto da Paul Ryan e lanciato da suo fratello Barry Ryan che negli anni ’60 fece il giro del mondo con il suo pathos fuori dal tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

