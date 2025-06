Due magnifici diamanti uno blu e uno rosso danzeranno nel cielo domani 17 giugno | a che ora vederli

Il cielo del 17 giugno si trasforma in un palcoscenico incantato, dove due splendidi diamanti celesti danzeranno tra le stelle: il misterioso blu di Regolo e il rosso intenso di Marte. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’astronomia, che si preannuncia ricco di fascino e meraviglia. Ma a che ora ammirarli e come riconoscerli nel firmamento? Continua a leggere per scoprire i segreti di questa magia celeste.

Il 17 giugno il cielo sarĂ impreziosito da un meraviglioso duetto celeste tra due astri: il pianeta Marte, con la sua caratteristica tinta rossiccia, e la brillante stella Regolo di color azzurro. A che ora vederli e come riconoscerli nel firmamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

