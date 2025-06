Due eventi nella stessa sera a Pontecagnano Forza Italia Giovani | Incompetenza e approssimazione

Due eventi nella stessa sera a Pontecagnano: una scelta che ha sollevato polemiche e interrogativi sulla gestione del tempo e delle risorse. Mentre il concerto di James Senese attirava appassionati di musica, la festa di Sant’Antonio richiamava la tradizione locale. La concomitanza ha acceso un dibattito sull’organizzazione degli eventi pubblici, sollevando dubbi su competenza e attenzione ai dettagli. La domanda ora è: quale strategia ha guidato questa decisione e quali conseguenze potrebbe avere?

È polemica a Pontecagnano Faiano per la concomitanza di due eventi nella stessa sera. Domenica 15 giugno si sono svolti, in due luoghi distinti, il concerto di James Senese in piazza Risorgimento, previsto nell'ambito del Pikentia Echoes Festival, e la tradizionale festa di Sant'Antonio nel.

