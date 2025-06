Due bombe al postamat in provincia di Avellino il botto sentito in tutto il paese Ladri in fuga con i soldi

Un’oscura minaccia ha scosso questa mattina la tranquilla provincia di Avellino, quando due bombe hanno preso di mira un postamat a Bisaccia, facendo esplodere lo sportello e scatenando il caos. Ladri in fuga con il bottino, ignoti e senza scrupoli, mentre le indagini dei carabinieri cercano di fare luce su un episodio inquietante. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa notte di paura.

All'alba di oggi, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico dell'ufficio postale di Bisaccia, in provincia di Avellino. Indagano i carabinieri: bottino da quantificare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

