Dubbio al Mondiale per club | peggio non andare a lavorare o tradire i compagni di squadra?

Il dibattito infiamma i social: è meglio saltare una partita importante per lavoro o tradire i compagni di squadra? Dopo i 10 gol subiti dall’Auckland contro i Bayern, molti titolari si sono giustificati con impegni professionali, lasciando i loro compagni in difficoltà. La domanda sorge spontanea: è giusto anteporre il lavoro alle ambizioni sportive o si tradisce lo spirito di squadra? La risposta apre un interessante confronto tra etica e passione.

Dibattito social dopo i 10 gol incassati dai dilettanti dall’Auckland contro i Bayern. Molti titolari della squadra neozelandese erano “impegnati col lavoro” e hanno disertato la partita, lasciando i compagni in balia dei bavaresi. Hanno fatto bene o male?. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dubbio al Mondiale per club: peggio non andare a lavorare o “tradire” i compagni di squadra?

In questa notizia si parla di: squadra - compagni - dubbio - mondiale

Juve Primavera, Vacca racconta i suoi compagni di squadra: «Quando gli dai palla non la perde mai, lui invece ha un tiro fuori di testa…» - Alessio Vacca, attaccante della Juve Primavera, ha condiviso in esclusiva con Juventusnews24 i suoi pensieri sui suoi compagni di squadra.

Roma. Lasciateci Perdere, un film di Niccolò Ferrero È il primo allenamento della nazionale in vista del mondiale. Il Mister della squadra, Michele Pugliese, di nome e di fatto, e il suo vice, Giovanni Avallone, dirigono l’allenamento tra urla di incitamento e battu Vai su Facebook

Dubbio al Mondiale per club: peggio non andare a lavorare o “tradire” i compagni di squadra?; Alex Sandro in dubbio per l'esordio del Flamengo al Mondiale per Club dopo l'addio alla Juventus; Niente Mondiale con la Svizzera per Josi, Suter e Kurashev.

Dubbio al Mondiale per club: peggio non andare a lavorare o “tradire” i compagni di squadra? - Molti titolari della squadra neozelandese erano “impegnati col lavoro” e hanno disertato la partita, lasciando i ... Come scrive ilgiornale.it

Manuel Locatelli in dubbio per l'esordio nel Mondiale per Club 2025: quando sarà a disposizione di Tudor? - Nelle nove partite disputate dalla Juventus con Igor Tudor in panchina, il croato ha utilizzato Manuel Locatelli sempre da titolare. Segnala msn.com