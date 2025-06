Dubbi sul nome dell' americano arrestato per il giallo di Villa Pamphili

Il mistero avvolge ancora il caso di Villa Pamphili: tra dubbi e rivelazioni, il nome dell'americano arrestato a Skiathos si sta rivelando tutt'altro che scontato. Mentre il passaporto autentico lascia sgomenti, le incongruenze sulle sue generalità alimentano nuovi interrogativi sul suo ruolo nella tragica vicenda romana. La verità è ancora lontana, ma ogni dettaglio potrebbe essere la chiave per chiarire questa intricata vicenda.

Roma, 15 giu. (askanews) - Si infittisce il giallo sull'uccisione della donna e della bambina a Villa Pamphili, a Roma, il nome del presunto responsabile della loro morte arrestato in Grecia a Skiathos, non sarebbe Rexal Ford e non sarebbe un clochard. Da quanto √® emerso il passaporto risulta autentico, ma i dati non corrispondono alle generalit√† presenti nei registri anagrafici americani. L'uomo attualmente si trova rinchiuso nell'isola greca dopo essere stato arrestato su mandato di arresto europeo emesso dall'Autorit√† giudiziaria italiana ed √® in attesa delle procedure di estradizione. Ancora in corso le verifiche del Dna per accertare che la bimba di 10 mesi fosse effettivamente figlia della coppia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Dubbi sul nome dell'americano arrestato per il giallo di Villa Pamphili

