DSU precompilata | disponibile riduzione automatica di titoli di Stato buoni fruttiferi e libretti di risparmio

L'INPS ha annunciato un'importante novità per i contribuenti: la DSU precompilata ora include anche i titoli di Stato, i buoni fruttiferi e i libretti di risparmio, con una riduzione automatica dei valori. Questa funzione semplifica sensibilmente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, rendendo più facile e preciso il calcolo delle agevolazioni. Scopri come approfittare di questa innovazione per risparmiare tempo e ottimizzare le tue pratiche fiscali.

L’INPS ha comunicato l’ampliamento del servizio per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica in modalità precompilata. Con il messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025, l’Istituto ha specificato che il sistema ora include anche i valori relativi al patrimonio mobiliare, calcolati al netto di alcune tipologie di strumenti finanziari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

