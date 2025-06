Drusilla nel Hunger Games | Glenn Close torna sul grande schermo

Il mondo di Hunger Games si arricchisce di un volto iconico: Glenn Close torna sul grande schermo nel prequel "L’alba sulla mietitura". Dopo mesi di attese e speculazioni, la celebre attrice porterà la sua maestria in un ruolo chiave, promettendo di aggiungere profondità e intensità alla saga. Con il suo ritorno, l’attesa cresce: cosa ci riserverà questa nuova avventura nel cuore distopico di Panem?

annuncio ufficiale: glenn close nel cast di hunger games l’alba sulla mietitura. Il mondo di Hunger Games si arricchisce di una nuova presenza di grande rilievo con l’ingresso di Glenn Close. Dopo mesi di attese e speculazioni, è stata confermata la partecipazione dell’attrice al prequel della saga, che tornerà nelle sale cinematografiche nel 2026. La sua interpretazione promette di aggiungere profondità e intensità a un personaggio chiave del film. ruolo e caratteristiche del personaggio. interpretazione di glenn close come drusilla sickle. Glenn Close, otto volte candidata all’Oscar, vestirà i panni di Drusilla Sickle, una figura fredda, calcolatrice e assolutamente leale al regime del Capitol City. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Drusilla nel Hunger Games: Glenn Close torna sul grande schermo

In questa notizia si parla di: glenn - close - hunger - games

All's Fair: Kim Kardashian, Glenn Close e Naomi Watts guidano uno studio legale al femminile nel trailer - Hulu svela il primo trailer di "All's Fair", un avvincente legal drama prodotto da Ryan Murphy. La serie, che arriverà in autunno, vede protagoniste Kim Kardashian, Glenn Close e Naomi Watts, unite per guidare uno studio legale al femminile.

questo concetto veicolato da glenn close è perfezione assoluta l'academy deve necessariamente consegnare un oscar al casting director di sunrise on the reaping io mi sento FOLLE Vai su X

Film comedy Brothers, fratelli criminali con Josh Brolin e Peter Dinklage; Brothers: il primo trailer della commedia d'azione con Josh Brolin e Peter Dinklage; Jennifer Lawrence, Tom Cruise, Jim Carrey: protagonisti dei film stasera in tv, 28 maggio.

Hunger Games, Glenn Close si aggiunge al cast del nuovo prequel! - Con lei annunciato anche Billy Porter: i due saranno coniugi nel mondo di Panem, ciliegine di un cast di assoluto livello per L'alba sulla mietitura. Da msn.com

Glenn Close, Billy Porter Join ‘Hunger Games: Sunrise on the Reaping’ - Glenn Close and Billy Porter have joined the sprawling cast of “Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Riporta variety.com