droga vendita di armi ed estorsioni ai giostrai del luna park 17 arresti tra canosa e bari

Un'indagine lunga due anni della Dda ha portato a un blitz dei carabinieri, smantellando una rete criminale tra Canosa e Bari. Tra droga, armi illegali ed estorsioni ai giostrai del luna park, 17 persone sono state arrestate, svelando un sistema di traffico illecito e metodi mafiosi. Questa operazione, denominata Diomede, rappresenta un durissimo colpo alle attivitĂ criminali legate al clan Boccuto, rafforzando l'impegno delle forze dell'ordine contro il crimine organizzato.

