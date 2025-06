Dramma per l’ex Juve | l’ammissione è da pelle d’oca

Alvaro Morata svela il lato più intimo e sconvolgente della sua carriera, entrando in un mondo di emozioni e difficoltà mai raccontato prima. Nel documentario “Morata: They Don’t Know Who I Am”, l’attaccante spagnolo si apre con coraggio, condividendo i momenti di crisi e le verità nascoste che hanno segnato uno dei capitoli più bui della sua vita. Una testimonianza toccante che invita a riflettere sul valore della resilienza e della sincerità.

Una confessione toccante dell’ex Juve: il giocatore racconta senza filtri la verità su uno dei periodi più oscuri della sua carriera Alvaro Morata ha deciso di raccontarsi come mai prima d’ora. In un documentario dal titolo “Morata: They Don’t Know Who I Am”, l’attaccante spagnolo si è aperto sul lato più oscuro della sua carriera. L’attaccante ha rivelato i pensieri autodistruttivi che lo hanno accompagnato dopo un errore decisivo nei quarti di finale di Champions League tra il suo Atletico Madrid e il Borussia Dortmund nell’aprile 2024: in cui si è divorato un goal a soli 5 minuti dall’inizio del match. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Dramma per l’ex Juve: l’ammissione è da pelle d’oca

In questa notizia si parla di: juve - dramma - ammissione - pelle

Tragedia Heysel, il ricordo della Juve 40 anni dopo: «Un dramma di cui è necessario tenere memoria, questa ferita non si rimargina» - A 40 anni dalla tragica tragedia dell’Heysel, la Juventus rinnova il suo ricordo e la memoria di quella drammatica serata.

Juventus in crisi e con i nervi a fior di pelle: così pure la Champions è a rischio, nemmeno il ritiro è servito - Non si capisce bene a cosa, visto che dal giorno zero si è sempre parlato di una Juve che faceva della compattezza del gruppo la propria forza. calciomercato.com scrive

Juve, ancora intercettazioni. Arrivabene: 'Ci sono cose che mi fanno accapponare la pelle, siamo fuori!' - "Turbato per alcune criticità societarie: così si diceva Maurizio Arrivabene, ex dirigente della Juventus ... Segnala calciomercato.com