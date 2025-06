Dramma in casa Virtus Bologna l' azzurro Polonara ricoverato per leucemia mieloide

Un dramma scuote la Virtus Bologna: Achille Polonara, l'azzurro amatissimo, è stato ricoverato per una diagnosi di leucemia mieloide. La squadra e i tifosi si stringono intorno a lui con un messaggio di solidarietà e speranza: "Forza Achi, siamo tutti con te". In un momento così difficile, il cuore della comunità sportiva si unisce nel sostegno e nella preghiera, confidando in un cammino di cura e di rinascita.

"Forza Achi, siamo tutti con te". È il saluto, la chiosa, l'esortazione al combattimento e al tempo stesso l'abbraccio virtuale, con cui la VIrtus Bologna ha reso note le condizioni di salute di Achille Polonara. Achille Polonara che da oggi è ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Dramma in casa Virtus Bologna, l'azzurro Polonara ricoverato per leucemia mieloide

