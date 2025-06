Dramma a Ferrara | è morto l’11enne soccorso ieri domenica 15 giugno in mare

Una tragedia scuote Ferrara: un bambino di soli 11 anni, di origini pachistane, ha perso la vita ieri in mare al bagno Oro. Dopo essere scomparso durante il bagnetto, è stato prontamente soccorso e trasportato in elisoccorso, ma purtroppo i tentativi di salvataggio sono stati vani. Un dolore immenso per la comunità che si stringe intorno alla famiglia. Per aggiornamenti e approfondimenti, continua a seguirci su DayItalianNews.

È morto il ragazzino di 11 anni, di origini pachistane, che ieri, al bagno Oro di Ferrara, non era tornato a riva dopo aver fatto il bagno. Lo ha confermato l'Azienda Usl di Ravenna, dove il giovane era stato trasportato ieri con l'elisoccorso. Il ragazzo era stato trovato a pochi metri dalla riva e alcuni bagnanti avevano subito iniziato le manovre di soccorso, fino all'arrivo del 118. Il giovane, che si trovava al bagno con la famiglia, era stato portato via in condizioni critiche. L'Ausl ha confermato che al suo arrivo nella struttura era già deceduto.

