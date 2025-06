Dragon Trainer supera le aspettative debutto da 83 milioni al box office USA sorpresa Material Love

Dragon Trainer supera ogni previsione, incantando il pubblico con un debutto da 83 milioni di dollari al box office USA. Le avventure di Hiccup e Sdentato nel Regno dei Vichinghi continuano a conquistare il cuore degli spettatori, confermando il successo di DreamWorks. Con un mix perfetto di emozioni e azione, il nuovo capitolo si prepara a scrivere un’altra entusiasmante pagina della saga. Il film dimostra ancora una volta che le storie ben narrate sanno superare ogni aspettativa.

Pubblico incantato dalle avventure di Hiccup e Sdentato nel Regno dei Vichinghi DreamWorks, A24 centra un nuovo successo con l'eccentrico triangolo sentimentale tra Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans. Il successo di Dragon Trainer non è certo una sorpresa visto l'hype che circondava l'uscita del reboot, ma i numeri del debutto al box office USA confermano un risultato superiore alle aspettative. La pellicola diretta da Dean Deblois, già autore del franchise animato originale, ha segnato un incasso di 83 milioni da 4.356 sale, con una media per sala di 19.214 dollari. A questo risultato si aggiungono i 114 milioni di dollari del botteghino internazionale, per un imponente totale globale di 197,8 milioni.

Dragon Trainer in anteprima al Best Movie Comics and Games 2025 - Il Best Movie Comics and Games 2025 si prepara a stupire con l'anteprima del live-action "Dragon Trainer", in uscita il 13 giugno.

"DRAGON TRAINER" SUPERA I 2 MILIONI DI EURO IN 2 GIORNI PIU' ANTEPRIME. "LILO & STITCH" (€19.6M) e "BALLERINA" COMPLETANO IL PODIO DI IERI, "MISSION: IMPOSSIBLE" SUPERA I 4 MILIONI DI EURO. LA TOP TEN DI SABATO 14 GIUGNO

