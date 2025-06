Dragon Trainer intervista al regista Dean DeBlois | Spero che Cate Blanchett accetti il secondo film

Dean DeBlois, il visionario dietro Dragon Trainer, si gode un'estate da sogno con due grandi protagonisti sul grande schermo. Dopo il successo di Lilo & Stitch, ora il suo talento anima anche il live action di Dragon Trainer, portando in sala un mondo fantastico che ha conquistato generazioni. Con entusiasmo e speranze, il regista sogna di rivedere Cate Blanchett nei panni di Valka, questa volta in carne e ossa, per continuare a incantare gli spettatori di tutto il mondo.

Autore dell'originale animato, il regista pensa già al prossimo live action: vorrebbe che Cate Blanchett tornasse a interpretare Valka, madre di Hiccup, anche in carne e ossa. In sala. Dean DeBlois sta vivendo un'estate d'oro: ben due sue creature sono protagoniste di questa stagione cinematografica, grazie all'uscita dei rispettivi live action. Stiamo parlando di Lilo & Stitch, già un successo, e Dragon Trainer. A Berk il regista e sceneggiatore è tornato personalmente: è proprio lui infatti ad aver girato il film con protagonista la strana coppia formata da Hiccup e il drago Sdentato. A interpretare il giovane vichingo è l'emergente Mason Thames, Astrid è Nico Parker, mentre Gearard Butler riprende il ruolo di Stoick, che ha doppiato nella trilogia animata, questa volta dandogli anche corpo oltre che voce.

Dragon Trainer, il regista è preoccupato per la reazione dei fan: "Devo convincerli che ne valeva la pena" - Dean DeBlois, regista della celebre saga "Dragon Trainer", esprime la sua preoccupazione per la risposta dei fan alla prossima versione live action del film.

