Dragon Trainer è primo al boxoffice italiano del weekend scalza Lilo & Stitch

Il weekend al cinema in Italia si anima con sorprese e nuove pellicole che scalano le classifiche. Dragon Trainer 2.3.2, pur non raggiungendo i successi di Lilo & Stitch, conquista comunque il podio, scardinando il predominio di iconiche storie. La competizione si fa serrata, con Ballerina di Ana De Armas che si inserisce tra titoli di grande richiamo. Un quadro cinematografico sempre piĂą ricco: scopriamo insieme le tendenze e i protagonisti di questa settimana.

Il suo debutto al botteghino italiano del weekend non sarĂ all'altezza di quello di Lilo & Stitch, ma quest'ultimo ha ceduto il passo a Sdentato a Hiccup. Terza posizione per Ballerina di Ana De Armas, spin-off di John Wick. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Dragon Trainer è primo al boxoffice italiano del weekend, scalza Lilo & Stitch

In questa notizia si parla di: lilo - italiano - stitch - dragon

Lilo & Stitch debutta al primo posto al box office italiano - Lilo & Stitch in live-action debutta al primo posto nel box office italiano, con oltre 1,2 milioni di euro e 167.

Torna a respirare il box office italiano grazie al traino di Lilo & Stitch, l'anteprima strategica di Dragon Trainer e l’effetto calmierante di Cinema in festa, l’iniziativa che propone il biglietto a 3,50 euro fino al 12 giugno. Tuttavia il mercato continua a premiare solo Vai su Facebook

?Vediamo un po' com'è andato il #boxoffice la settimana scorsa 1? LILO & STITCH - USA 2? MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING - USA 3? DRAGON TRAINER (HOW TO TRAIN YOUR DRAGON) - GBR #cinema #Italia Vai su X

Dragon Trainer domina, il botteghino tiene, il caldo pesa; Dragon Trainer è primo al boxoffice italiano del weekend, scalza Lilo & Stitch; Lilo & Stitch primo al boxoffice italiano dell'anno solare, Dragon Trainer incombe nel weekend.

“Dragon Trainer” sorprende in Italia e in USA. “Lilo & Stitch” si avvia verso il miliardo di dollari in tutto il mondo - Ci aveva già fatto sognare come film d’animazione, ma Dragon trainer con attori in carne ed ossa è assolutamente la storia dell’estate (e non solo). informazione.it scrive