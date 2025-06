Dragon trainer conquista il box office italiano con 3 milioni di euro

Il mondo del cinema italiano si illumina con il fantastico esordio di "Dragon Trainer - How to Train Your Dragon" in live action, che conquista quasi 3 milioni di euro nel primo weekend e si afferma come il nuovo re del box office. Dopo un successo strepitoso negli USA, il film si conferma un appuntamento imperdibile anche in Italia, mentre "Lilo & Stitch" mantiene saldamente la sua posizione, dimostrando la varietà e la forza del panorama cinematografico nazionale e internazionale.

Dopo aver sbancato in Usa, è ottimo l'esordio anche nelle sale italiane per Dragon trainer - How to train your dragon, remake in live action dell'omonimo film d'animazione del 2010, che nel week end di uscita incassa quasi 3 milioni di euro (2.856.110) e scalza dalla vetta del box office Lilo & Stitch che in 4 settimane in cartellone ha però intanto raccolto 20 milioni di euro (19.932.367). Ed è terzo in classifica Ballerina il film diretto da Len Wiseman con Ana de Armas e Keanu Reeves che ha debuttato in sala nel week end incassando mezzo milione di euro (511.829), prendendo il posto in classifica a Karate kid: legends che, dopo due settimane in sala, porta il totale degli incassi a 823mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dragon trainer conquista il box office italiano con 3 milioni di euro

In questa notizia si parla di: dragon - milioni - euro - trainer

Dragon Trainer | Anteprime USA oltre gli 8 milioni - Dollari, un risultato già stellare considerando le anteprime. Con aspettative così alte, il film promette di dominare le sale statunitensi al suo debutto, catturando l’immaginazione di grandi e piccini.

"DRAGON TRAINER" SUPERA I 2 MILIONI DI EURO IN 2 GIORNI PIU' ANTEPRIME. "LILO & STITCH" (€19.6M) e "BALLERINA" COMPLETANO IL PODIO DI IERI, "MISSION: IMPOSSIBLE" SUPERA I 4 MILIONI DI EURO. LA TOP TEN DI SABATO 14 GIUGNO Vai su Facebook

Dragon Trainer al secondo posto, uscito ieri in anteprima per un giorno, fa volare l'iniziativa del Ministero della Cultura Cinema in festa con un +73,7 per cento sullo scorso anno. Ma Lilo&Stitch è sempre in vetta, film più visto dell'anno con 18,1 mln Vai su X

Box office Italia, Dragon Trainer debutta con 2,3 milioni di euro; ‘Dragon Trainer’, subito primo, esordisce con 3 milioni di euro; Dragon Trainer primo con oltre 2,3 milioni – Il box office del fine settimana 12-15 giugno.

Dragon trainer conquista il box office italiano con 3 milioni di euro - Il remake live action di Dragon trainer debutta in Italia incassando quasi 3 milioni di euro, superando Lilo & Stitch. Da quotidiano.net

Dragon Trainer conquista anche il pubblico italiano, il debutto sfiora i 3 milioni di euro - Due successi di critica e pubblico dominano il box office italiano, che accoglie a braccia aperte il debutto di Dragon Trainer. msn.com scrive