Dragon Trainer conquista anche il pubblico italiano il debutto sfiora i 3 milioni di euro

rivoluzionaria avventura che cattura il cuore di grandi e piccini. Con un mix perfetto di emozioni, azione e magia, "Dragon Trainer" si conferma un fenomeno che trascende le barriere culturali, conquistando il pubblico italiano e dimostrando il suo grande appeal anche in versione live-action. Prepariamoci a vivere un'esperienza indimenticabile, perché questa è solo l'inizio di un nuovo capitolo nel mondo delle fiabe cinematografiche.

Nonostante la calura estiva, le sale si riempiono grazie alla magia del franchise DreamWorks che fa ritorno in versione live-action, a ruota Lilo & Stitch tiene botta incassando un altro milione. Dall'animazione al live-action. Due successi di critica e pubblico dominano il box office italiano, che accoglie a braccia aperte il debutto di Dragon Trainer. La pellicola DreamWorks figlia del fortunato franchise, integra nuovi elementi in una struttura fedelissima all'originale, con tanto di ritorno di Gerard Butler nei panni del capo del villaggio vichingo, e il pubblico italiano risponde con entusiasmo accorrendo in massa al cinema per vedere uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Trainer conquista anche il pubblico italiano, il debutto sfiora i 3 milioni di euro

