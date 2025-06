Dragon ball super annuncia una sorpresa per il suo anniversario

Dragon Ball Super celebra il suo anniversario con un'inaspettata sorpresa, alimentando speranze tra i fan di tutto il mondo. Con l’assenza del creatore Akira Toriyama e un futuro ancora incerto, la serie si trova in una fase di attesa, tra capitoli speciali e silenzi ufficiali. Tuttavia, segnali promettenti fanno pensare che presto potrebbe arrivare una rinascita sorprendente: cosa ci riserverà il destino di questo iconico universo? Restate sintonizzati, il meglio deve ancora venire.

l’attuale stato di “dragon ball super” e le prospettive future. Il destino di “Dragon Ball Super” si trova in una fase di incertezza da quando, nel marzo del 2024, è venuto a mancare il creatore Akira Toriyama. La serie ha visto la pubblicazione di un solo capitolo speciale nell’ultimo anno, mentre non ci sono segnali concreti riguardo a un sequel dell’anime iniziato nel 2015. Nonostante ciò, recenti sviluppi indicano possibili novitĂ imminenti che potrebbero riaccendere l’interesse dei fan. le celebrazioni per il decimo anniversario e le anticipazioni. Nel mese di giugno, si celebra il decimo anniversario della pubblicazione del manga di “Dragon Ball Super”, mentre a luglio ricorre una decade dal debutto dell’anime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dragon ball super annuncia una sorpresa per il suo anniversario

