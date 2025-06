Dragaggio del porto di Tremestieri interrogazione alla Regione

Il porto di Tremestieri continua a soffrire di insabbiamenti che ostacolano le attività commerciali e di navigazione. Il deputato regionale di Forza Italia, Alessandro De Leo, si mostra fiducioso nell’intervento della Regione: "Confido in un intervento del Governo regionale affinché si sblocchi la vicenda del dragaggio, fondamentale per il rilancio economico del nostro territorio". È ora di agire con decisione per trasformare questa criticità in un’opportunità di sviluppo.

Il porto di Tremestieri resta insabbiato. Il deputato regionale di Forza Italia Alessandro De Leo non è preoccupato: "Confido in un intervento del Governo regionale affinché in tempi brevi si sblocchi la vicenda del dragaggio del porto di Tremestieri, il cui prolungarsi nel tempo ha un impatto.

